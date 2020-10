POL-ROW: ++ Betrunkene Frau fährt nach dem Einkaufen im Auto nach Hause ++ 19-jähriger Autofahrer verunglückt beim Überholen ++ Telefonbetrüger haben bei Seniorin keine Chance ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Betrunkene Frau fährt nach dem Einkaufen im Auto nach Hause

Sittensen. Mit über 1,8 Promille ist eine 41-jährige Frau am Dienstagabend nach ihrem Einkauf in einem Markt an der Stader Straße mit dem Auto nach Hause gefahren. Eine Polizeibeamtin, die nicht im Dienst war, hatte die Frau zuvor im Geschäft an der Kasse auf ihren alkoholisierten und unsicheren Zustand angesprochen. Sie solle bitte ihr Auto stehen lassen und nicht fahren. Dem kam die 41-Jährige nicht nach. Sie setzte sich trotzdem ans Steuer und fuhr gemeinsam mit einem Bekannten zu sich nach Hause. Die Polizeibeamtin folgte dem Wagen und verständigte ihre Sittensener Kollegen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei klopfte wenig später bei der Frau an die Tür. Im Gespräch mit der 41-Jährigen bestätigte sich die Einschätzung der Polizeibeamtin. Die betrunkene Frau musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Dort wurde ihr eine Blutprobe und auch der Führerschein abgenommen.

19-jähriger Autofahrer verunglückt beim Überholen

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 75 ist am Dienstagabend ein 19-jähriger Scheeßeler verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte gegen 21.15 Uhr in Höhe Büschelskamp zwei vor ihm fahrende Autos überholen wollen. Dabei übersah er, dass einer der beiden Fahrer vor ihm ebenfalls mit einem Überholmanöver begonnen hatte. Der 19-Jährige verriss das Lenkrad, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb im Straßengraben liegen. Der 19-jährige Beifahrer erlitt dabei einen Schock. Am Unfallwagen entstand erheblicher Sachschaden.

27-jähriger Autofahrer mit zu viel Promille

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch einen 27-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war den Beamten kurz nach Mitternacht in der Bremervörder Straße in einem Mercedes entgegengekommen. Im Kreisverkehr am Nord-West-Ring folgten die Polizisten dem Fahrzeug in Richtung Brauel. Ohne aufgefordert worden zu sein, hielt der Fahrer wenig später an. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Auf der Polizeiwache musste der 27-Jährige eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgegeben.

32-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Unter dem Einfluss von Drogen ist ein 32-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Der Mann war den Beamten gegen 21 Uhr in der Straße Am Sande aufgefallen. Kurz darauf konnten sie das Fahrzeug stoppen. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polzisten bei dem Mann Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Der 32-Jährige räumte ein, am Tag zuvor Marihuana geraucht zu haben. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt Fahrt unter Drogen, ohne Führerschein im nicht zugelassenen Auto.

Bremervörde. Am frühen Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr hat eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei in der Wesermünder Straße die Fahrt eines 26-jährigen Autofahrers gestoppt. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass sein Audi nicht zugelassen war. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zu guter Letzt erkannten die Beamten bei dem 26-Jährigen auch noch Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuten. Das bestätigte später ein Urintest. Der Mann musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Wegen dieser Delikte leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Diebe in der IGS

Zeven. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die IGS Zeven an der Kanalstraße eingedrungen. Wie sie in das Gebäude gelangt sind, ist noch unklar. Im Büro des Hausmeisters brachen die Täter zwei Schränke auf und nahmen zwei Digitalkameras, eine Videokamera und Bargeld heraus. Hinweise bitte unter Telefon 04261/9306-0 an die Zevener Polizei.

Telefonbetrüger haben bei Seniorin keine Chance

Rotenburg. Einen hohen Geldgewinn haben unbekannte Betrüger einer 86-jährigen Rotenburgerin am Dienstagvormittag bei einem unerwarteten Telefonat versprochen. Um an die Summe zu kommen, müsse die Seniorin eine Gutscheinkarte im Wert von achthundert Euro kaufen und den Code mitteilen. Auf diesen Deal ließ sich die Frau nicht ein und legte auf.

Unehrlicher Finder am Wümmepark

Rotenburg. Eine 41-jährige Kundin hat am Montagmittag bei einem Einkauf im Jawoll-Markt am Wümmepark ihr Portemonnaie an der Kasse liegen lassen. Ein Unbekannter bemerkte das Missgeschick und steckte die Geldbörse ein. Der unehrliche Finder plünderte das Portemonnaie und warf es dann auf dem Parkplatz vor dem Geschäft weg. Dort wurde die Börse von einem Passanten gefunden und abgegeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fundunterschlagung gegen unbekannt ein.

