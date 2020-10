POL-ROW: ++ Alkoholfahrt endet im Kreisverkehr ++ 57-jährige Radfahrerin kollidiert mit Fußgängerin und verletzt sich schwer ++ 32-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit Gespann unterwegs ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Alkoholfahrt endet im Kreisverkehr

Tarmstedt. Die Fahrt nach Hause hat für einen 81-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Stade am Montagabend im Kreisverkehr an der Hepstedter Straße ein unerwartetes Ende genommen. Der Mann verlor in der Dunkelheit die Orientierung und erkannte den Kreisel offenbar zu spät. Er fuhr geradeaus und blieb in der Mitte stehen. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Polizisten, dass der Senior vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut hatte. Nach einem Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von über 0,8 Promille musste der 81-Jährige eine Blutprobe abgeben. Den Verkehrsunfall überstand er zum Glück unverletzt. Auch sein Auto blieb unbeschädigt.

57-jährige Radfahrerin kollidiert mit Fußgängerin und verletzt sich schwer

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg am Vörder See hat sich eine 57-jährige Radfahrerin am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 17 Uhr habe die Frau an einer 41-jährigen Fußgängerin vorbeifahren wollen. Die Radfahrerin habe zur Warnung geklingelt, doch dich Fußgängerin sei unerwartet auf die linke Seite ausgewichen. Dort kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei eine Oberarmfraktur zu.

32-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit Gespann unterwegs

Bremervörde. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE ist ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade am Montagnachmittag im Gewerbering mit einem Pkw-Anhänger-Gespann in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Summe der zulässigen Gesamtmasse von Pkw und Anhänger über 3500 Kilogramm lag. Um diese Fahrzeugkombination führen zu dürfen, hätte der 32-Jährige die Fahrerlaubnisklasse BE haben müssen. Weil der Mann sie aber nicht besaß, leitete die Polizei gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Baugerüst und Hubwagen aus Lagerhalle gestohlen

Zeven. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in den Neubau einer Lagerhalle an der Straße Zur Reege eingedrungen. Offenbar gezielt nahmen sie ein Baugerüst und einen Hubwagen mit. Damit verschwanden die Täter unerkannt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Lagerhalle aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04261/9306-0 bei der Zevener Polizei.

Ungewöhnlicher Diebstahl geht schief - Polizei bittet um Hinweise

Ebersdorf. Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Montagabend in der Mehedorfer Straße versucht, eine große Rolle Druckrohr für Trinkwasser zu stehlen. Gegen 22 Uhr band er auf einem, etwa einen Kilometer von der Bundesstraße 495 entfernten und in einer Linkskurve gelegenen Lagerplatz, eine Anschlagkette um die Rolle. Die Kette hängte der Unbekannte hinter sein Auto. Mit dieser ungewöhnlichen Kombination wollte er in Richtung Mehedorf davonfahren. Als der Täter von Zeugen gestört wurde, löste er die Kette und setzte seine Fahrt ohne Beute fort. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Einbruch in Geräteschuppen der KGS

Tarmstedt. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte auf dem Gelände der KGS an der Straße Kleine Trift in einen Geräteschuppen eingebrochen. Dazu hatten sie eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und das Fenster entriegelt. Im Schuppen verstreuten die Unbekannten den Inhalt eines Verbandskastens auf dem Boden. Dann machten sie sich ohne Beute aus dem Staub. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Unbekannte werfen Stein in Fensterscheibe

Bremervörde. Mit einem Betonpflasterstein haben Unbekannte am vergangenen Wochenende die Fensterscheibe eines Geschäftshauses an der Bremer Straße eingeworfen. Der Stein durchschlug das Glas und beschädigte einen am Fenster stehenden Spiegel. Ob die Täter auch in das Haus eindringen wollten, ist unklar. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein

Sittensen/A1. Ein 25-jähriger Autofahrer ist am frühen Montagmorgen auf der Hansalinie vermutlich unter Drogeneinfluss und mit einem gefälschten georgischen Führerschein in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Den Beamten war der Mann zunächst wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Im Gespräch erkannten die Polizisten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Marihuana. Deshalb musste der Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

