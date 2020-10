Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Geschädigte nach Körperverletzung gesucht

Rotenburg (ots)

Geschädigte nach Körperverletzung gesucht

Rotenburg. In den frühen Abendstunden des 13. September gegen 19.50 Uhr spazierte eine junge Frau über den Pferdemarkt in Rotenburg. Dort traf sie auf eine Gruppe von jungen Männern, mit denen sie aufgrund ihres Verhaltens in Streit geriet. Sofort ging aus der Gruppe heraus ein alkoholisierter 18-Jähriger auf sie zu und trat ihr gegen den Körper. Das bislang unbekannte Opfer entfernte sich daraufhin in Richtung der Fußgängerzone.

Die Bekannten des Täters distanzierten sich von ihm und informierten die Polizei. Im weiteren Verlauf konnte der 18-Jährige in der Innenstadt angetroffen und zur Polizeiwache verbracht werden. Dort leistete er gegenüber den Beamten erheblichen Widerstand. Er muss sich nun für seine Straftaten verantworten. Den Alkohol, den er an dem Abend genossen hatte, soll er zuvor in einer Tankstelle entwendet haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04261/947-0. Ebenso wird die Geschädigte darum gebeten, sich mit der Wache in Rotenburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Christoph Steinke

Telefon: 04261/947-109

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell