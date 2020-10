POL-ROW: Polizei bittet um Hinweise zu Fahrrädern+++Versicherungsschild übermalt+++18-Jährige fahrt gegen Straßenbaum

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Polizei bittet um Hinweise zu Fahrrädern

Sittensen. Bereits am 30.09.2020 wurde in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr ein blau-graues Mountainbike der Marke Bulls am Sittensener Busbahnhof entwendet. Das Fahrrad wurde am vergangenen Wochenende in Kalbe in der Schlossberger Straße von Anwohnern aufgefunden. Ein weiteres Fahrrad unbekannter Herkunft befand sich ebenfalls am Fundort. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Trekkingrad des Herstellers Triumph. Die Polizei Sittensen bittet um Hinweise, wer die Fahrräder genutzt bzw. in der Schlossberger Straße abgestellt hat. Zudem wird der Eigentümer des Triumph-Rades gesucht. Zu erreichen ist die Polizeistation unter der Rufnummer 04282/59414-0.

Versicherungsschild übermalt

Rotenburg. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern versuchte am Dienstagabend gegen 19 Uhr ein Kleinkraftradfahrer der Polizei zu entkommen. Der 18-Jährige war einer Funkstreifenbesatzung auf dem Penny-Parkplatz in Rotenburg aufgefallen. Als der Fahrzeugführer kontrolliert werden sollte, flüchtete er über den Gehweg der Verdener Straße in Richtung Lungenklinik Unterstedt. Dort setzte er seine waghalsige Fahrt unter Missachtung jeglicher Anhaltesignale über die Straße Zum Kampwisch in Richtung Waffensen fort. Erst am Kreisel in Waffensen beendete er seinen Fluchtversuch. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Fahrer nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, die für das schnelle Krad nicht ausreichte. Zudem war die Versicherung erloschen und das Versicherungskennzeichen mit schwarzer Farbe übermalt. Neben mehreren Strafverfahren, die den jungen Mann aus der Gemeinde Sottrum nun erwarten, wurde sein Kraftrad beschlagnahmt.

18-Jährige fahrt gegen Straßenbaum

Helvesiek. Leichte Verletzungen erlitt eine 18-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt in Helvesiek. Gegen 15.30 Uhr war die junge Fahrerin mit ihrem Pkw Skoda in Richtung Sittensen unterwegs. Beim Durchfahren einer Linkskurve in Höhe der Abzweigung zur Appeler Straße kam sie auf der nassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. An ihrem Pkw entstand Totalschaden.

