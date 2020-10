Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zu Fuß über die Gleise+++Flasche von Brücke geworfen+++Ohne Führerschein mit über drei Promille+++Pilzsammler findet menschlichen Schädel

Rotenburg (ots)

Zu Fuß über die Gleise

Rotenburg. In große Gefahr begaben sich drei Jugendliche am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr, als sie am Rotenburger Bahnhof die Gleise überquerten. Bei Geschwindigkeiten der Züge von bis zu 200 km/h ein äußerst gefährliche Unterfangen. Gegen die drei jungen Männer im Alter zwischen 13 und 18 Jahren wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Flasche von Brücke geworfen

Scheeßel. Wegen Gefährlichen Eingriffs in dem Straßenverkehr müssen sich fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren verantworten. Sie hatten am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr von einer Brücke in der Gemarkung Block Wohlsdorf eine Plastikflasche auf die Bundesstraße 75 geworfen. Dabei trafen sie den VW Passat eines 43-Jährigen, der in Richtung Scheeßel unterwegs war. Bei der Tatausführung filmten sich die jungen Rotenburger. Die Polizei stellte das Handy sicher.

Ohne Führerschein mit über drei Promille

Zeven. Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und mit über drei Promille Alkohol im Blut beschädigte am Sonntag gegen 18.30 Uhr ein 33-jähriger Zevener im Erlenweg mit einem Ford Focus einen geparkten Audi. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, kehrte jedoch nach einiger Zeit dorthin wieder zurück. Den Pkw hatte er ohne Kenntnis der Eigentümerin benutzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Nach der Blutprobenentnahme auf der Zevener Wache wurde der Fahrer wieder nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Pilzsammler findet menschlichen Schädel

Bremervörde. Einen grausigen Fund machte am Sonntag gegen Mittag ein 43-Jähriger in einem Waldstück am südlichen Stadtrand von Bremervörde nahe der Oste. Neben einer Jacke und weiteren Kleidungsstücken stieß der Pilzsammler auf einen menschlichen Schädel sowie weitere menschliche Körperknochen. Unter Hinzuziehung einer Rechtsmedizinerin aus Hamburg wurden die Skelettknochen geborgen und ein Gebissabgleich durchgeführt. Nach dem vorläufigen Ergebnis dürfte es sich um die sterblichen Überreste eines 50-Jährigen aus Bremervörde handeln, der seit Mai 2019 vermisst wird. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod liegen nicht vor.

