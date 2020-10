Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Strohbrand greift auf Scheune über

Rotenburg (ots)

In der Nacht zum 02.10. gerieten ca. 160 Stroh-Rundballen in Brand. Gegen Mitternacht wurde das Feuer auf einer Weide in unmittelbarer Nähe des zugehörigen Hofes in Karlshöfen bei Gnarrenburg entdeckt. Trotz des schnellen Einsatzes der örtlichen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Schuppen, in dem sich landwirtschaftliche Maschinen befanden, nicht gänzlich verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Michael Holsten

Telefon: 04261/947-158

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell