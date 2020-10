Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Entwendetes Fahrrad konnte an Eigentümerin ausgehändigt werden

Rotenburg (ots)

Am 18.09.2020 war in Sottrum ein jugendlicher Ladendieb aufgefallen. Im Verlauf der Ermittlungen wurde bei ihm ein Fahrrad sichergestellt, da der Verdacht bestand, dies sei ebenfalls entwendet (wir berichteten). Am gestrigen Tag meldete sich eine 65jährige Sottrumerin, da sie ihr Fahrrad in dem Presseartikel wiedererkannte. Das Fahrrad musste ihr kurz vor dem Ladendiebstahl entwendet worden sein. Sie konnte das vermisste Rad bei der Polizeistation in Sottrum wieder in Empfang nehmen.

