Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Ladendieb auf geklautem Fahrrad unterwegs? Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Die Polizei Sottrum sucht den Eigentümer eines blauen 28er Damenfahrrades der Marke "PEGASUS Impact" mit Korb vorn.

Ein jugendlicher Ladendieb aus Sottrum wurde am 18.09.2020 bei der Tatausführung in einer Sottrumer Tankstelle beobachtet. Wenige Tage später kehrte er erneut an der Tatort zurück, wurde angesprochen und flüchtete. Nach kurzer Jagd erwischten die Beamten der örtlichen Polizeistation den 15-jährigen. Die Sichtung von Videoaufnahmen zeigte, dass der Beschuldigte bei der zurückliegenden Tat ein Fahrrad nutzte. Auf die Frage nach der Herkunft des Rades verwickelte sich der 15jährige in Widersprüche. Bei den Polizeibeamten entstand schnell der Verdacht, das Fahrrad könnte ebenfalls gestohlen worden sein, weshalb es sichergestellt wurde.

Erste Nachforschungen führten nicht zur Ermittlung eines möglichen Geschädigten.

Hinweise zu dem Fahrrad werden an die Polizei Sottrum unter 04264/836 46-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Michael Holsten

Telefon: 04261/947-158

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell