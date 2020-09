Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Sattelauflieger entwendet - Zeugenaufruf der Polizei

Rotenburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 18. auf den 19.09.2020 einen Sattelauflieger von einem Parkplatz an der Industriestraße in Zeven-Aspe entwendet. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kühlauflieger, der mit grünen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Teterow (TET) versehen war. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281-93060 entgegen.

