Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Strohballenbrand - Zeugenaufruf

Rotenburg (ots)

Am 21.09.2020 um 16:35 Uhr kam es in Sottrum auf dem Feld hinter dem Gymnasium zu einem Strohballenbrand. Zeugen hatten dort die brennenden Strohrundballen gesehen und über Notruf sofort die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen liefen zwei dunkel gekleidete Kinder oder Jugendliche vom Brandort in Richtung eines Maisfeldes und weiter zur Schullandstraße. Der Brand konnte von der Sottrumer Feuerwehr schnell gelöscht werden. Acht Strohrundballen wurden durch Feuer und die Löscharbeiten unbrauchbar gemacht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt.

Die Ermittler der Polizei Rotenburg gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Rotenburg unter Telefon 04261/9470.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Michael Holsten

Telefon: 04261/947-158

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell