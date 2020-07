Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann tritt Frau "einfach so" - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Eine Körperverletzung hat eine Frau aus dem Landkreis Kusel am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben der 44-Jährigen war sie am Vormittag in der Merkurstraße von einem unbekannten Mann getreten worden.

Die Frau gab zu Protokoll, dass sie ein Möbelgeschäft besucht und dieses kurz nach 11 Uhr wieder verlassen habe. In diesem Moment sei ein Mann auf sie zu gekommen, habe mit einem Bein ausgeholt und ihr mit voller Wucht in den Hintern getreten. Einen "Anlass" oder erkennbaren Grund gab es dafür nicht.

Ohne ein Wort zu sagen, lief der Unbekannte anschließend in Richtung Vogelwoog davon. Er konnte bei der Fahndung nicht mehr gesichtet werden.

Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 60 Jahre alt und ungefähr 1,65 Meter groß ist. Er hat graue Haare, trägt einen Bart und war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und Jeans. Zeugen, die den Mann kennen oder ihm ebenfalls "begegnet" sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

