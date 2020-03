Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baustellendiebstähle in Heinsberg und Erkelenz

Kreis Heinsberg (ots)

An einer Baustelle an der Schafhausener Straße in Heinsberg, hebelten unbekannte Täter, zwischen Freitag, 13. März, 16 Uhr und Montag, 16. März, 7 Uhr, eine Tür zu einem Rohbau auf. Im Inneren wurden zwei weitere Türen aufgebrochen und aus den Räumen verschiedene Elektroartikel gestohlen.

Auch auf der H.-J.-Gormanns-Straße in Erkelenz entwendeten Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 14. März, 14 Uhr und Montag, 16. März, 6 Uhr, Starkstromkabel von einer Baustelle.

