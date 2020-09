Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schmuckfund beim Angeln

Rotenburg (ots)

Am vergangenen Sonntag hat ein Kind aus Fintel beim Angeln im Bereich des Himbergsees in Fintel Schmuck gefunden. Nach einer ersten Einschätzung dürfte es sich um Modeschmuck und das Imitat einer goldenen Rolex-Uhr handeln. Vermutlich lagen die Gegenstände schon seit Längerem im Uferbereich des Sees. Der Schmuck ließ sich bisher nicht zuzuordnen, stammt aber möglicherweise aus einem Diebstahl oder Einbruch. Zeugen oder Geschädigte, die Hinweise zur Herkunft des Schmucks geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/954860 in Verbindung zu setzen.

