POL-RBK: Wermelskirchen - Polizei entlarvt Schrottsammler als Kupferdiebe

Wermelskirchen (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.01.), gegen 15.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Wache Burscheid im Rahmen einer Fahndung wegen Diebstahls auf der Burger Straße in Wermelskirchen einen weißen Lkw aus Bochum. Auf der Ladefläche der vermeintlichen Schrottsammler entdeckten sie unter anderem mehrere große Kupferkessel, von denen sie einen Kessel umgehend einem kurz zuvor angezeigten Diebstahl in der Eichholzer Straße zuordnen konnten. Der gleiche Lkw war zudem am gleichen Tag bereits im Irlerweg in verdächtiger Weise aufgefallen. Die Kupferkessel wurden sichergestellt und den übrigen Metallschrott mussten die Diebe auf Anordnung der Polizei beim Bauhof abladen, da sie keine Genehmigung für das Sammeln von Schrott vorweisen konnten.

Gegen die 18- und 19-jährigen Männer aus Bochum wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet, zudem wurden diverse weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die Polizei sucht nun den oder die Eigentümer von drei Kupferkesseln, um den Tätern auch diese weiteren Diebstähle nachweisen zu können. Die Geschädigten und auch Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache Burscheid unter der Telefonnummer 02174 6481-0.

Generell ergeht dazu folgender Hinweis: Sowohl das Bereitstellen von Schrott als auch das nicht genehmigte Sammeln von Schrott stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden können.

Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet, wendet sich bitte an die Polizei unter der bekannten kostenlosen Notrufnummer 110. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

