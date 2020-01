Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch bei einem Bekleidungsgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft für Kopfbedeckungen in der Rufolf-Diesel-Straße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln eines Toilettenfensters drangen die Unbekannten in das Geschäft ein und durchwühlten vorhandene Schränke und Behältnisse nach möglicher Beute. Eine aufgefundene Geldkassette brachen die Täter auf und entwendeten daraus eine geringe Menge Bargeld. Anschließend verließen die Eindringlinge das Gebäude wieder. Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell