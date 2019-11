Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen - Schneller Ermittlungserfolg der Polizei nach Raubüberfall auf Tankstelle

Altenkirchen (ots)

Nachtrag zu Auftrag Nr. 3852859, Freigegeben am 06.11.2019, 13:52 Uhr, Altenkirchen - Raubüberfall auf Tankstelle

Die Kriminalpolizei in Betzdorf konnte in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Altenkirchen den bewaffneten Raubüberfall auf die BellOil-Tankstelle in Altenkirchen vom letzten Dienstag, den 05.11.2019 schnell aufklären. Es wurden drei Männer aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen und Flammersfeld im Alter von 17 und 18 Jahren ermittelt, die im dringenden Verdacht stehen, die Tat verübt zu haben. Gegen diese Personen wurden Haftbefehle erlassen, die mittlerweile vollstreckt sind.

