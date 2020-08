Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Pkw

Heinsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende (1.8. - 2.8.20) zerstachen Unbekannte im Bereich Westpromenade, Rathausstraße und Gangolfusstraße an insgesamt sechs Kraftfahrzeugen einen oder mehrere Reifen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich an das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 9200 zu wenden.

