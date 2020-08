Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Flucht

Heinsberg (ots)

Am 1. August, gegen 12:05 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer auf der Karl-Arnold-Straße und beabsichtige, nach links auf den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes einzubiegen. Gleichzeitig verließ ein Pkw diesen Parkplatz und bog seinerseits nach links in Richtung Industriestraße ab. Dabei kollidierte dieser mit dem Heck des dort wartenden Pkw. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Heinsberg. An der nächsten Kreuzung Karl-Arnold-Straße Ecke Kampstraße überholte der flüchtende Pkw über den Gehweg mehrere, vor der roten Ampel wartende Fahrzeuge und im weiteren Verlauf der Karl-Arnold-Straße wiederum mehrere vor ihm fahrende Pkw, um anschließend über die Industriestraße zu entkommen. Die Polizei sucht nun nach einem grauen VW Golf. Unfallzeugen oder weitere Personen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrzeug machen können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Heinsberg unter Telefon 02452 9200.

