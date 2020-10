Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald: Diebstahl Motorrad - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Sontag, 04.10.2020, gegen 18 Uhr war ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Burgwald mit seiner roten MV Augusta F4 mit dem amtlichen Kennzeichen KB-XY 65 auf der B 252 von Ernsthausen in Richtung Bottendorf unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er einen Reifenschaden am Hinterrad, fuhr daraufhin sofort auf einen Parkplatz und stellte sein Motorrad ordnungsgemäß verschlossen dort ab. Anschließend organisierte er den Abtransport und kehrte mit einem Anhänger gegen 20 Uhr an den Abstellort zurück. Leider musste er feststellen, dass seine Maschine zwischenzeitig gestohlen wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die den unrechtmäßigen Abtransport beobachtet haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

