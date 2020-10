Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Falscher Polizeibeamter+++Linienbus gerammt+++Mülltonne gegen Hauswand gedrückt

Rotenburg (ots)

Falscher Polizeibeamter

Zeven. Keine Chance hatte am späten Donnerstagabend ein Anrufer mit seiner Betrugsmasche. Die Betroffenen reagierten genau richtig, ließen ihn abblitzen und legten auf. Zwischen 21 und 23 Uhr meldete er sich als Polizeimeister Oliver König, berichtet von zwei Festnahmen und einem Schriftstück, demzufolge beim Angerufenen eingebrochen werden sollte. Ausnahmslos war den Zevener Anschlussinhabern im Alter zwischen 58 und 89 Jahren sehr schnell klar, dass hier vermutlich Geld ergaunert werden sollte. Alle 12 Telefonate waren erfolglos und wurden vorzeitig abgebrochen.

Linienbus gerammt

Scheeßel. Beim Vorbeifahren streifte ein 79-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 12 Uhr am Busbahnhof im Vareler Weg einen Linienbus. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, setzte der Ford-Fahrer seine Fahrt fort. Die Scheeßeler Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein.

Mülltonne gegen Hauswand gedrückt

Am späten Mittwochnachmittag kam es gegen 18.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Hamburger Straße in Sittensen zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Durch lautes Poltern wurden Anwohner auf das Unfallgeschehen aufmerksam. Vor ihrem Wohnhaus entdeckten sie zuerst eine umgefallene Mülltonne und einen wegfahrenden silbergrauen Familien-Van. Später stellten sie fest, dass dort wo die Mülltonne lag die Fassade der Hauswand beschädigt worden war. Anzunehmen ist, dass der Pkw beim Ausparken rückwärts mit dem am Haus abgestellten Müllbehälter kollidierte und diese an die Hauswand drückte. Dabei entstanden die Schäden an der Fassade. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 04282/59414-0 bei der Polizeistation in Sittensen zu melden.

