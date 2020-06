Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Lkw-Fahrer fährt auf Pkw auf

53947 Nettersheim (ots)

Dienstagmorgen (06.30 Uhr) befuhr ein 41-Jähriger ukrainischer Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 51 in Richtung der Autobahnauffahrt zur A1. Als er in den vorherigen Kreisverkehr einfahren will, übersieht er offenbar aufgrund seines Alkoholgenusses einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Pkw. Er fährt auf diesen auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 44-Jährige Dahlemer Fahrerin. Da die Polizeibeamten während der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei Ukrainer feststellten, führten sie an Ort und Stelle einen Alkohol- Test durch. Dieser ergab einen Wert von 1,36 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die 44-Jährige Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt und sucht selbständig einen Arzt auf.

