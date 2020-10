POL-ROW: Jagdbitter und 2,36 Promille+++Keiner will gefahren sein+++Kinderwagen angefahren und geflüchtet

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Jagdbitter und 2,36 Promille

Zeven. Auf kleine Fläschchen mit Jagdbitter hatten es zwei Ladendiebe am Dienstag gegen 19.30 Uhr im Aldi-Markt in der Straße Auf dem Worth abgesehen. Nachdem die Tat der beiden 21 und 16 Jahre jungen Männer aufgeflogen war und sie der Polizei übergeben wurden, beleidigte der Jüngere die eingesetzten Beamten. Dabei stand er deutlich unter Alkoholeinfluss. Es wurden 2,36 Promille gemessen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Keiner will gefahren sein

Selsingen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich in der Hauptstraße in Selsingen ein Verkehrsunfall. Beim Abbiegen in die Bahnhofstraße kam der Fahrer eines mit zwei Personen besetzten Audi Q 5 nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Steinmauer. Anschließend entfernten sich die beiden Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle, konnten aber kurze Zeit später von der Polizei ermittelt werden. Beim Antreffen standen sie unter Alkoholeinfluss. Keiner der beiden räumte ein, das Fahrzeug geführt zu haben. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf über 25000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Selsingen unter der Telefonnummer 04284/92755-0 in Verbindung zu setzen.

Kinderwagen angefahren und geflüchtet

Zeven. Großes Glück hatte eine 33-jährige Zevenerin als sie am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit ihrer 3-jährigen Tochter eine Fußgängerampel in der Kivianstraße überquerte. Nachdem die Ampelanlage für Fußgänger Grün zeigte, überquerte die Mutter mit der im Kinderwagen sitzenden Tochter die Fahrbahn. In diesem Moment näherte sich aus der Godenstedter Straße ein dunkler Pkw, bog nach rechts ab und überfuhr trotz Rotlichts für ihn die Fußgängerfurt. Dabei streifte er den Kinderwagen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Mutter und Tochter wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Zeven unter der Rufnummer 04281/9306-0 entgegen.

