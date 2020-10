Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brand, Unfälle und Körperverletzung

LK Rotenburg (Wümme) (ots)

Kirchwalsede Am Samstag Morgen, gegen 08:00 Uhr, kommt ein 21-jähriger Pkw Fahrer aus Visselhövede auf der Kreisstraße zwischen Wittorf und Westerwalsede in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, durchbricht einen Zaun und kommt im Vorgarten des Hauses zum stehen. Bei dem Unfall wird niemand verletzt und es entstehen Sachschäden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Bremervörde Am Samstag Morgen, um 04:00 Uhr, kommt ein 20-jähriger Buxtehuder mit seinem Pkw auf der B71 zwischen Bevern und Bremervörde nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Straßenbaum. Er wird bei dem Aufprall schwer verletzt in dem stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt und muss von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Bevern und Bremervörde befreit werden. Er wird anschließend von Rettungsdienst und Notarzt der DRK-Rettungswache Bremervörde behandelt und zur weiteren Versorgung in das Elbe-Klinikum Stade gebracht. Die Unfallursache ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an.

Zeven In der Nacht zu Sonntag, kurz nach Mitternacht, kommt es in Zeven zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen kommt es beim Schließen der Gasflasche eines Hilzpilzes zu einer Stichflamme. Die Flammen greifen auf das Terrassendach sowie auf Teile des Wohnhauses über. Verletzt wird niemand und der Sachschaden beläuft sich auf ca. 125.000 Euro.

Rotenburg Am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, kommt es im Hirtenweg, in Höhe eines dortigen Fahrzeughandels, zu einer Körperverletzung. Die bisher unbekannten Täter stoppen den Pkw eines 22-jährigen aus Wilhelmshaven und schlagen auf diesen sowie seinen 24-jährigen Beifahrer ein. Der Beifahrer muss zur Behandlung seiner Verletzungen ins Rotenburger Krankenhaus verbracht werden. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Hinweise auf die Täter, Fahrzeuge und evtl. Beobachtungen der Tat nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 entgegen.

