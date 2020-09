Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen Radfahrerin erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Eine Bocholterin befuhr mit ihrem Wagen gegen 07.45 Uhr den Burloer Weg. Als die 27-Jährige nach links in die Straße Am Hilteken abbiegen wollte, erfasste ihr Fahrzeug die 34-jährige Radlerin. Die Bocholterin hatte den Radweg am Burloer Weg befahren. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

