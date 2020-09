Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbrüchen Bargeld erbeutet

Bocholt (ots)

In zwei Nagelstudios in der Innenstadt von Bocholt sind Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag eingedrungen. In beiden Fällen hebelten die Täter die jeweilige Tür auf, um hineinzukommen. Aus den Räumen an der Langenbergstraße ließen die Täter ein Sparschwein und eine Registrierkasse mitgehen, am Tatort Nordstraße erbeuteten sie eine Geldkassette. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell