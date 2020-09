Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit quietschenden Reifen angetrunken durch Gronau gefahren

Gronau (ots)

Mit mehreren Blutproben endete eine Autofahrt für einen 32-Jährigen am Mittwoch in Gronau. Der Autofahrer aus Gronau bremste auf der Tannenbergstraße gegen 18.00 Uhr seinen Wagen stark ab. Auf der Straße, die als Zone 30 beschildert ist, spielten Kinder. Mit quietschenden Reifen setzte der Gronauer seine Fahrt fort, nachdem die Kinder von der Mutter in Sicherheit gebracht worden waren. Zeugen, so auch die 36-jährige Mutter der Kinder, wollten den Raser auf seine rücksichtslose Fahrt ansprechen und trafen ihn kurze Zeit später an. Mit einer Umarmung entschuldigte sich der Mann für seine Fahrweise. Er sei angertunken, fügt er hinzu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,3 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm mehrere Blutproben, um den Alkoholwert und einen möglichen Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. Während der Sachverhaltsklärung ergaben sich Verdachtsmomente, die auf Drogenkonsum des Gronauers schließen ließen. Den Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht sicherstellen. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

