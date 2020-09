Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - S-Pedelec an der Boschstraße gestohlen

Stadtlohn (ots)

Auf ein S-Pedelec hatten es Diebe am Mittwoch in Stadtlohn abgesehen. In der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr entwendeten sie das schwarze Rad der Marke Stromer an der Boschstraße. Bei einem S-Pedelec handelt es sich um ein bis zu 45 km/h schnelles Rad mit elektrischer Antriebsunterstützung. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

