Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 2. Nachtrag: Autofahrer bei Kollision schwer verletzt

Bocholt (ots)

Frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert ist am Mittwoch ein Autofahrer in Bocholt. Der 26-Jährige hatte gegen 08.40 Uhr die Dingdener Straße aus Richtung Bocholt in Richtung Dingden befahren. In Höhe des Weseler Landwegs kam der Dorstener aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit einem Müllwagen zusammen. Der 26-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach erster Einschätzung durch einen Notarzt war Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Wagen des Dorsteners wurde sichergestellt.

