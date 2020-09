Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einbrecher hebeln Tür auf

Bocholt (ots)

In eine Lagerhalle eingedrungen sind Einbrecher in den vergangenen Tagen in Bocholt-Mussum. Um in das Gebäude an der Straße Harderhook zu gelangen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 11.00 Uhr, und Montag, 11.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

