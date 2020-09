Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 1. Nachtragsmeldung

Dingdener Straße wieder frei

Bocholt (ots)

Die Polizei hat die Sperrung der Dingdener Straße in Bocholt wieder aufgehoben. Dort hatte sich am Mittwoch gegen 08:45 Uhr in Höhe des Weseler Landwegs ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei war ein Pkw mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Es wird nachberichtet.

