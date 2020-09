Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Mehrere Gasflaschen entwendet

Südlohn (ots)

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Südlohn-Oeding vier Elf-Kilo-Gasflaschen von einem Firmengelände in Südlohn-Oeding gestohlen. Um auf das Grundstück an der Jakobistraße zu kommen, waren die Täter über einen Zaun geklettert. Zudem traten die Unbekannten die Tür eines mobilen Verkaufsstandes ein, der sich ebenfalls auf dem Gelände befindet. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen nichts daraus. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell