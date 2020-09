Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Gartenlaube

Gronau (ots)

Einbrecher haben sich in Gronau an einer Gartenlaube zu schaffen gemacht. Eine Fensterscheibe schlugen die Täter an einem Gebäude in einer Kleingartenanlage am Sandweg ein. Zuvor hatten sie einen Gartenzaun überwunden. Ob die Unbekannten Beute machten, ist derzeit unklar, auch der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Entdeckt wurde der Einbruch am Montag um 18.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02562) 9260.

