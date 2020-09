Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Leichte Verletzung nach Auffahrunfall

Ahaus (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat sich am Dienstag eine 32-jährige Autofahrerin in Ahaus leichte Verletzungen zugezogen. Die Ahauserin war gegen 11.00 Uhr auf der Landesstraße 573 aus Richtung Heek kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als sie kurz vor dem Kreisverkehr L 573/Heeker Straße/Nordtangente/Schumacherring verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte ein 33-jähriger Autofahrer aus Velen zu spät und fuhr auf. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

