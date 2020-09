Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto auf dem Rottweg beschädigt

Ahaus (ots)

Unbekannte haben einen grauen VW Polo in Ahaus angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, 17.00 Uhr, am Rottweg. Der entstandene Schaden liegt circa bei 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

