Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zollbeamte beobachten Unfallflucht - Fahrerin betrunken

Vreden (ots)

Gegen ein Verkehrsschild ist eine 54-jährige Autofahrerin am Dienstag in Vreden auf der Kreisstraße 18 gefahren. Die Münsteranerin war Zollbeamten gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 70 aufgefallen, da sie in Schlangenlinien fuhr. Beim Abbiegen in die Kreisstraße kam die Frau nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen das Schild. Sie setzte ihre Fahrt weiter in Richtung Lünten fort. Auf Anhaltezeichen der Zollbeamten reagierte die Münsteranerin erst gut einen Kilometer hinter der Unfallstelle. Die Polizei wurde zur Unterstützung hinzugerufen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,3 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen bis auf weiteres untersagt, sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

