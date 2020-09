Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorroller geklaut und beschädigt

Stadtlohn (ots)

Diebe haben einen Motorroller am Montag zunächst geklaut und dann beschädigt in einem Park in Stadtlohn zurückgelassen. Zeugen meldeten gegen 21.15 Uhr einen beschädigten Roller in einem Park an der Vredener Straße. Das Fahrzeug wies im Frontbereich Beschädigungen auf und das Top-Case war aufgebrochen. Neben dem Roller lagen in Brand gesetzte Gegenstände. Wie der Geschädigte angab, hatte der Roller gegen 15.00 Uhr noch unbeschädigt vor einem Wohnhaus an der Bakenstraße gestanden. Die verbrannten Sachen stammten aus dem Top-Case. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

