POL-BOR: Ahaus - Unbelehrbar

Autofahrer ignoriert Anweisung der Polizei

Ahaus (ots)

Auf zwei Blutprobenentnahmen in einer Nacht hat es ein 33-jähriger Gronauer in Ahaus gebracht. Er war mit seinem Auto gegen 23.20 Uhr in Ahaus auf der Graeser Straße unterwegs, als Polizeibeamte ihn anhielten und kontrollierten. Ein Drogenvortest schlug auf Kokain an und bestätigte so den Verdacht der Beamten. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und der Untersagung der Weiterfahrt entließen die Beamten den Gronauer. Diese Worte brachten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Kurze Zeit später wurde der Mann erneut fahrender Weise auf der Graeser Straße angetroffen. Da ein zwischenzeitlicher weiterer Drogenkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte, entnahm ein Arzt eine weitere Blutprobe. Die Beamten leiteten in dieser Nacht zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 33-Jährigen ein.

Für die Verkehrsordnungswidrigkeit (Fahren unter Drogeneinfluss) ist ein Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro vorgesehen, zudem zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" und ein einmonatiges Fahrverbot. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Fahrverbot auf drei Monate und das Bußgeld im ersten Wiederholungsfall auf 1.000 Euro und anschließend auf 1.500 Euro. Auch die Kosten für den Arzt und die Drogengutachten muss der Betroffene bezahlen.

