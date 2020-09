Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erst gebettelt und dann mit Messer gedroht und zugeschlagen

Bocholt (ots)

Weil sie aggressiv bettelten, fielen zwei in Bocholt aufhältige Männer im Alter von 24 und 37 Jahren am Montagmorgen vor dem Real-Markt an der Welfenstraße auf. Es kam dann auch zu einer Auseinandersetzung mit einem Angestellten des Marktes, der mit Außenarbeiten beschäftigt war. Der 37-Jährige bedrohte den Geschädigten dabei mit einem Messer. Er steckte das Messer wieder ein und griff den Geschädigten zusammen mit seinem Mittäter durch Schläge und Tritte an. Anschließend flüchteten die beiden Täter.

Polizeibeamte trafen die beiden polizeibekannten Straftäter kurz darauf an und nahmen diese mit zur Wache, wo ihnen auf richterliche Anordnung hin Blutproben entnommen wurden. Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen und der 37-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Sein Mittäter blieb bis zur ausreichenden Ausnüchterung in einer Polizeizelle.

