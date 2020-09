Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldbörse aus Geschäft gestohlen

Bocholt (ots)

Mit Gewalt sind Einbrecher am vergangenen Wochenende in ein Geschäft in Bocholt eingedrungen: Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude am Crispinusplatz gelangt. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Portemonnaie mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

