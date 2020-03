Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Brand eines Brötchenbackofens in Supermarkt - keine Verletzten - Sachschaden ca. 15.000 Euro

Heidelberg (ots)

Beim Brand eines Brötchenbackofens in einem Supermarkt in der Dossenheimer Landstraße am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Angestellte und Kunden kamen nicht zu Schaden. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg brachte den Backofen ins Freie, löschte den Brand und lüftete den Verkaufsraum. Der Markt musste zur Entsorgung der kontaminierten Lebensmittel vorerst geschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell