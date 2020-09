Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin von Pkw erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 63-Jährige befuhr gegen 07.55 Uhr mit ihrem Wagen die Kurfürstenstraße in Richtung Dinxperloer Straße. Dabei erfasste die Bocholterin die 36-Jährige, die mit ihrem Rad in gleicher Richtung unterwegs war. Die Autofahrerin gab an, die Radfahrerin aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen zu haben. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Bocholterin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

