Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind fährt auf Auto auf und flüchtet

Gronau (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro hat eine junge Radfahrerin am Mittwoch in Gronau verursacht. Sie war gegen 17.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Kaiserstiege aus Richtung Heerweg kommend in Richtung Kreisverkehr Kaiserstiege/Vereinsstraße unterwegs. Vor ihr fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Gronau. Als diese verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr halten musste, bemerkte die Radfahrerin das zu spät und prallte auf. Um den fließenden Verkehr nicht zu behindern, fuhr die Autofahrerin nach dem Unfall auf ein Tankstellengelände. Da sah sie das Mädchen über die Kaiserstiege in Richtung Gildehauser Straße davonradeln. Die flüchtige Radfahrerin soll circa 13 Jahre alt und mit einem roten Fahrrad unterwegs gewesen sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell