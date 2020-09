Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruchversuch in Wohnhaus - Täter flüchtet

Vreden (ots)

Durch ein lautes Klirrgeräusch ist am Sonntag ein Zeuge auf einen Einbruchversuch in Vreden aufmerksam geworden. Der Täter hatte an der Wüllener Straße gegen 23.35 Uhr versucht, eine Terrassentür mit Glaseinsatz zunächst aufzuhebeln und dann mit einem Stuhl einzuschlagen. Beide Versuche misslangen. Bei seiner Flucht lief der Unbekannte dem Zeugen über den Weg. Dieser beschrieb den Einbrecher: Er war etwa 175 cm groß, circa 25-30 Jahre alt und hatte eine breite Statur - er hatte kurze braune Haare und war mit einem hellblauen T-Shirt sowie Jeans bekleidet. Er trug Sneaker. Vom Typus her solle es sich um einen Osteuropäer gehandelt haben, so der Zeuge. Die Kripo Ahaus bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (02561) 9260.

