POL-BOR: Heek - Baum auf Mittelinsel umgefahren

Heek (ots)

Einen Baum samt Pfahl hat ein Unbekannter in Heek umgefahren. Der Verursacher ist auf der Bundesstraße 70 nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat eine gut 20 Meter lange Spur im Beet einer Mittelinsel hinterlassen. Der Unbekannte setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Aus Richtung Landesstraße 572 kommend in Richtung Legden hatte der Unfallverursacher die Bundesstraße 70 befahren. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

