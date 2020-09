Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Motorroller entwendet

Gronau (ots)

Unbekannte haben in Epe einen Motorroller an der Straße Merschgarten entwendet. Der Geschädigte hatte sein Mofa am Freitag um 21.00 Uhr vor seinem Haus abgestellt. Am nächsten Tag gegen 17.00 Uhr bemerkte er den Diebstahl des schwarzen Rollers der Marke MBK. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

