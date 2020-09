Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kradfahrer stürzt im Kreisverkehr

Gescher (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag im Kreisverkehr "Alte Kaiserei" in Gescher gekommen. Ein 26-Jähriger Velener wollte gegen 10.45 Uhr den Kreisverkehr in Richtung Velen verlassen und stürzte dabei auf regenasser sowie mit Diesel verunreinigten Straße aus. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Verursacher für die Dieselspur ist unbekannt. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle.

