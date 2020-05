Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kollision beim Abbiegen

Raesfeld (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro bilden die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Raesfeld ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 21-Jährige die Weseler Landstraße in Richtung Borken und wollte nach links in die Homerstraße abbiegen. Dabei übersah die Borkenerin den entgegenkommenden Wagen eines 41-Jährigen aus Wesel - es kam zum Zusammenstoß. Rettungswagen brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser.

