Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vor der Polizei geflüchtet

Ahaus (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Ahaus mit seinem Wagen vor der Polizei durch den Schlossgarten geflüchtet. Gegen 22.50 Uhr hatte ein Streifenwagen die Grünanlage kontrolliert, als ein Pkw entgegenkam. Der Fahrer wendete, stieß gegen einen Baum und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Im Rahmen der Fahndung fanden die Polizisten das beschädigte Auto unweit der Wohnanschrift eines 25-Jährigen, den die Beamten als Fahrer erkannt hatten - der Ahauser bestritt jedoch, mit dem Wagen gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest deutete bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache in Ahaus zwei Blutproben. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten jegliche Weiterfahrt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.400 Euro.

