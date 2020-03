Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand mehrerer Wohnwagen auf einem Campingplatz ++ Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Cuxhaven (ots)

Brand mehrerer Wohnwagen auf einem Campingplatz

Cuxhaven. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gestern Abend gegen 23 Uhr auf einem Campingplatz im Cuxhavener Ortsteil Duhnen zu einem Brand mehrerer Wohnwagen. Die Wohnwagen waren zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Etwa zehn Wohnwagen wurden durch das Feuer komplett zerstört. Weitere in der Nähe befindliche Wohnwagen wurden durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei Cuxhaven hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

++++++

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Hechthausen. Eine 18-jährige Fahranfängerin wurde gestern bei einem Verkehrsunfall auf der B73 in Hechthausen schwer verletzt. Der Unfallgegner, ein 61-jähriger aus Hechthausen, wurde leicht verletzt. Der Mann wollte von der Hauptstraße/B73 nach links in die Waldstraße abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste er verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahranfängerin aus dem Kreis Stade übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den Toyota des 61-jährigen und fuhr mit ihrem Seat auf. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell