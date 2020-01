PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 26.01.2020

Limburg (ots)

Gefährliche Körperverletzung, Discothek Empire, Limburg-Staffel

Am Sonntag, den 26.01.2020, kam es gegen 4:10 Uhr auf dem Parkplatz der Discothek Empire in Limburg-Staffel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In deren Verlauf wurde ein 23jähriger aus Diez von einer unbekannten männlichen Person mit einem Schlagstock gegen den Kopf geschlagen. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Der 23jährige Geschädigte wurde durch den Schlag leicht am Kopf verletzt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Im Bereich der Polizeistation Weilburg kam es zu keinen presserelevanten Vorkommnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen-Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kollang, POK´in

i.A. Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell